Лавров поздравил саудовский клуб с победой над «Манчестер Сити» на ЧМ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом поздравил «Аль-Хиляль» с победой над английским «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира по футболу.
«Это был прекрасный, очень драматично развивавшийся матч. Победа заслужена», — сказал Лавров.
Фейсал бен Фархан Аль Сауд вечером 3 июля прибыл с официальным визитом в Россию.
Саудовский «Аль-Хиляль» 1 июля обыграл «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного ЧМ, который проходит в США, со счетом 4:3. Игра завершилась в дополнительное время.
В четвертьфинале «Аль-Хиляль» сыграет против бразильского «Флуминенсе». Игра пройдет 4 июля (начало — 22:00 мск).
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