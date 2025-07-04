Лавров поздравил «Аль-Хиляль» с победой над «Манчестер Сити» на клубном ЧМ

Лавров поздравил саудовский клуб с победой над «Манчестер Сити» на ЧМ

Министр иностранных дел России на встрече с главой МИД Саудовской Аравии заявил, что «Аль-Хиляль» провел прекрасный матч и заслужил победу. Саудовский клуб вышел в 1/4 финала турнира, который проходит в США

Сергей Лавров (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом поздравил «Аль-Хиляль» с победой над английским «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира по футболу.

«Это был прекрасный, очень драматично развивавшийся матч. Победа заслужена», — сказал Лавров.

Фейсал бен Фархан Аль Сауд вечером 3 июля прибыл с официальным визитом в Россию.

Саудовский «Аль-Хиляль» 1 июля обыграл «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного ЧМ, который проходит в США, со счетом 4:3. Игра завершилась в дополнительное время.

В четвертьфинале «Аль-Хиляль» сыграет против бразильского «Флуминенсе». Игра пройдет 4 июля (начало — 22:00 мск).