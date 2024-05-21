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Евро-2024 ,  
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Тони Кроос объявил о завершении карьеры после Евро-2024

Тони Кроос завершит карьеру футболиста после Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Чемпион мира 2014 года, который выступает за мадридский «Реал», заявил, что его целью всегда было завершение карьеры на пике своих возможностей, поэтому он принял такое решение
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос объявил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что завершит карьеру после домашнего чемпионата Европы.

«Моя карьера действующего футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил, «Реал» был и будет моим последним клубом. Я счастлив и горжусь тем, что нашел правильное время для своего решения и смог выбрать его самостоятельно. Моей целью всегда было завершить карьеру на пике своих возможностей», — написал 34-летний Кроос.

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Фото: Julian Finney / Getty Images

Кроос провел за сборную 108 матчей и забил 17 мячей. С командой он завоевал золото на чемпионате мира 2014 года, стал бронзовым призером ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.

С 2014 года полузащитник играет за мадридский «Реал». С командой он выиграл четыре чемпионата Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка и один Кубок Испании, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.

До перехода в мадридский клуб Кроос выступал за «Байер» и «Баварию».

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Мадрид сборная Германии Евро-2024
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Тони Кроос возобновил карьеру в сборной Германии перед домашним Евро
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