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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В ITF рассказали о возможности замен теннисистов в заявке на Олимпиаду

ITF рассказала о возможности замен теннисистов в заявке на Олимпиаду из-за травм
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В Международной федерации тенниса заявили, что 4 июля опубликовали полный список участников олимпийского турнира. А в случае травмы квота теннисиста, участвующего в Олимпиаде, будет перераспределена
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Inaki Esnaola / Getty Images)

Список участников теннисного турнира на Олимпийских играх 2024 в Париже является окончательным, замены можно будет делать только в случае травм. Об этом ТАСС рассказали в Международной федерации тенниса (ITF).

«В четверг ITF опубликовала полный список участников олимпийского теннисного турнира. Если какой-то игрок снимется с турнира из-за травмы, его место будет перераспределено», — сказали в ITF.

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Спорт
Екатерина Александрова

Из россиян в одиночном разряде в опубликованном ITF 4 июля списке оказались Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде заявлены Медведев / Сафиуллин, Андреева / Шнайдер и Александрова / Елена Веснина. При этом у Весниной пока нет допуска на Игры от комиссии МОК.

Из названного 18 июня Федерацией тенниса России состава на Олимпиаду без допуска оказались Вероника Кудерметова и Аслан Карацев. Глава федерации Шамиль Тарпищев 1 июля признал, что с допуском «есть некоторые проблемы».

Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос».

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