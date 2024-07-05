Дарья Касаткина объяснила отказ ехать на Олимпиаду в Париже

Дарья Касаткина считает, что выступать на Играх в нынешней ситуации для нее было бы неправильно

Дарья Касаткина (Фото: Global Look Press)

Первая ракетка России Дарья Касаткина, отказавшаяся ехать на Олимпиаду в Париже, объяснила свое решение тем, что выступать на Играх было бы для нее неправильным. Об этом она рассказала в эфире канала Tennis Channel.

«Не думаю, что мне следует объяснять все то, что происходит. Я чувствую, что было бы неправильным для меня выступать там. Олимпийские игры — это нечто такое, куда ты должен хотеть попасть всем сердцем и выложиться там полностью. А сейчас у меня нет такого чувства», — объяснила Касаткина.

Дарья Касаткина была в списке российских теннисистов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр в нейтральном статусе, однако спортсменка отказалась ехать на соревнования. Плюс ко всему, несмотря на допуск к участию, в Париже не выступят Андрей Рублев, Карен Хачанов, Анна Калинская, Людмила Самсонова и белоруска Арина Соболенко.

В четверг, 4 июля, Касаткина вышла в третий круг Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит на травяных кортах. Во втором круге россиянка победила Юрико Миядзаки из Великобритании (148-я ракетка мира) со счетом 6:0, 6:0. Игра продолжалась 50 мин.