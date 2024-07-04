Касаткина с двумя «баранками» победила Миядзаки во втором круге Уимблдона

Касаткина с разгромным счетом победила британку во втором круге Уимблдона

Россиянка не отдала ни одного гейма британской теннисистке Миядзаки — 6:0, 6:0. Матч продолжался 50 минут

Дарья Касаткина (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит на травяных кортах.

Во втором круге россиянка победила Юрико Миядзаки из Великобритании (148-я ракетка мира) со счетом 6:0, 6:0.

Матч продолжался 50 минут.

В третьем круге Касаткина сыграет с испанкой Паулой Бадосой (93-я) или чешкой Брендой Фрухвиртовой (88-я), которая на старте победила Мирру Андрееву.

Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет рекордные £50 млн.

Касаткина перед Уимблдоном победила на турнире WTA-500 в Истборне, завоевав первый трофей почти за два года.