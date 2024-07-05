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Евро-2024 ,  
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Китайский спонсор Евро-2024 невольно прорекламировал секс-шоп

Китайский спонсор Евро невольно прорекламировал магазин игрушек для взрослых
Сюжет
Евро-2024
В соцсетях обсуждают ситуацию с автокомпанией BYD и интернет-магазином игрушек для взрослых с похожим онлайн-адресом
Электрокар BYD с символикой УЕФА и Кубком Анри Делоне (главный трофей Евро)
Электрокар BYD с символикой УЕФА и Кубком Анри Делоне (главный трофей Евро) (Фото: Global Look Press)

Китайский автопроизводитель BYD выступает одним из главных спонсоров чемпионата Европы по футболу в Германии. При этом многие болельщики, кто заинтересовался продукцией компании из КНР, по ошибке попадают на сайт магазина для взрослых. Ситуацию активно обсуждают в соцсети X.

Некоторые болельщики из Германии при поиске сайта BYD вбивают немецкое расширение домена .de, тогда как официальный сайт китайской компании зарегистрирован под стандартным — .com.

При использовании адреса byd.de пользователи попадают на страницу интернет-магазина Buy Your Dildo («Купи себе фаллоимитатор»), где продают секс-игрушки. Сообщается, что посещаемость сайта значительно выросла в последнее время в связи с наплывом посетителей, которые на самом деле интересуются китайскими автомобилями.

Администрация ресурса даже повесила на страницу соответствующее объявление для тех, кто ошибся адресом. «По многочисленным запросам: мы не являемся спонсорами чемпионата по футболу Евро-2024. Если вы ищете китайского производителя автомобилей, то найдете его по адресу www.byd.com», — написано в сообщении.

При этом в соцсетях обсуждают теорию, что сложившаяся ситуация не более чем «вирусный рекламный трюк» и «гениальный маркетинговый ход для привлечения внимания». «Я натыкался на эту историю 47 раз за два дня. Это ровно в 47 раз больше, чем я слышал о спонсорстве BYD», — написал один из пользователей. «Циник во мне подозревает, что кто-то это сделал намеренно. И это довольно забавно, потому что все по-честному. Однако BYD никогда не должен был допустить подобного», — отметил другой.

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