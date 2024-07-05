YouTube удалил канал российского чемпиона Игр после санкций

Канал Нагорного на YouTube насчитывал более 600 тыс подписчиков, а его видео собирали по несколько миллионов

Никита Нагорный (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал об удалении его канала на YouTube. Об этом 27-летний российский гимнаст написал в своем в Telegram-канале.

«10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента. «Обмен Спортом», «Вам слабо?!» — проекты, которые полюбили миллионы людей! — написал он. — Но самое главное, что для меня это был видеодневник, который я хотел оставить детям и внукам, от начала моей профессиональной карьеры, создания семьи, всех чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр, конечно, рождения Марка и до сегодняшнего дня».

Канал Нагорного на YouTube насчитывал более 600 тыс подписчиков, а его видео собирали по несколько миллионов.

В июне Нагорный попал в санкционный список США. 27-летний спортсмен с декабря 2020 года занимает пост начальника главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».