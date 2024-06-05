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ЦСКА спустя три года вернул титул чемпиона Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл УНИКС и впервые с 2021 года стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Армейцы обыграли действующего чемпиона УНИКС в пятом матче финальной серии в Казани и в 11-й раз победили в турнире
Фото: Официальный сайт БК УНИКС (Казань)
Фото: Официальный сайт БК УНИКС (Казань)

Московский ЦСКА впервые с 2021 года стал чемпионом Единой лиги ВТБ, победив в финальной серии казанский УНИКС.

Пятый матч серии прошел в Казани и завершился со счетом 66:55 (16:19, 18:19, 20:8, 12:9).

Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу армейцев.

ЦСКА в 11-й раз выиграл Лигу ВТБ — до 2021 года он только раз уступил победу «Химкам» в 2011-м.

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УНИКС победил в турнире в прошлом году.

За неделю до старта плей-офф ЦСКА объявил об отставке северомакедонского главного тренера Эмила Райковича и назначении на этот пост до конца сезона грека Андреаса Пистиолиса, который ранее работал в клубе ассистентом.

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Анна Сатдинова
Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК ЦСКА УНИКС
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