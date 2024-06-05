WSJ узнала, что НБА близка к контракту на телеправа на $76 млрд
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) находится в продвинутой стадии переговоров с NBC, Amazon.com и ESPN по медиаправам, сделка может принести лиге $76 млрд за 11 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Контракт может вступить в силу после следующего сезона. Благодаря ему НБА сможет увеличить свои доходы от медиаправ более чем в 2,5 раза, пишет The New York Post.
NBC, которая получит права на матчи НБА впервые с 2002 года, будет платить в среднем $2,5 млрд в год и показывать около 100 игр за сезон, причем около половины — только на стриминговом сервисе Peacock.
Amazon за $1,8 млрд в год получит пакет из игр регулярного сезона и плей-офф, а также часть финалов конференций.
У Disney, которая владеет ESPN, будет меньше игр, но останутся финальные матчи НБА, при этом она будет платить около $2,6 млрд в год, что превышает $1,5 млрд по действующей сделке.
В сделке пока не участвует Warner Bros Discovery, чья сеть TNT показывает игры НБА c 1988 года.
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