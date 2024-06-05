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17-летняя Мирра Андреева сенсационно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

17-летняя Мирра Андреева победила Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
В четвертьфинале Мирра Андреева победила в трех сетах вторую ракетку мира Арину Соболенко. Россиянка стала самой молодой полуфиналисткой турниров «Большого шлема» за 27 лет
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Tim Goode / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

В четвертьфинале, который был для нее первым на турнирах «Большого шлема», 17-летняя россиянка победила вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Матч продолжался два с половиной часа.

Андреева в возрасте 17 лет и 37 дней стала самой молодой участницей полуфиналов на турнире «Большого шлема» после Мартины Хингис, которая дошла до этой стадии в 16 лет на «Ролан Гаррос» и US Open в 1997 году.

Россиянка также стала самой молодой теннисисткой, обыгравшей на «Большом шлеме» соперницу из топ-2, с 1999 года, когда 16-летняя Елена Докич победила Хингис на Уимблдоне. Кроме того, Андреева самая молодая из тех, кто сделал это на «Ролан Гаррос», с 1990 года (после Моники Селеш, обыгравшей Штефи Граф в финале).

Белоруска испытывала проблемы со здоровьем на протяжении матча и обращалась за медицинской помощью.

Соболенко впервые проиграла на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне — до встречи с Андреевой она выиграла 23 партии подряд.

Мирра Андреева после одиночки вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и в парах
Спорт
Мирра Андреева

Андреева дебютировала на турнирах «Большого шлема» в прошлом году, доходила до четвертого раунда на Уимблдоне и Australian Open, на «Ролан Гаррос» она стала самой молодой четвертьфиналисткой после болгарки Сесиль Каратанчевой в 2005 году, когда той было 15 лет.

В Париже Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Анны Курниковой в 1998 году, вышедшей в четвертый раунд на всех трех покрытиях на турнирах «Большого шлема».

1 мая Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде в двух сетах.

Андреева позднее в среду сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в паре с Верой Звонаревой.

За выход в финал Андреева поспорит с итальянкой Джасмин Паолини (15-я ракетка мира), которая выбила с турнира Елену Рыбакину (Казахстан, четвертая).

В другом полуфинале сыграют американка Кори Гауфф (третья) и полька Ига Свёнтек (первая ракетка мира).

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Ролан Гаррос Мирра Андреева Арина Соболенко
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