17-летняя Мирра Андреева сенсационно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
В четвертьфинале, который был для нее первым на турнирах «Большого шлема», 17-летняя россиянка победила вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Матч продолжался два с половиной часа.
Андреева в возрасте 17 лет и 37 дней стала самой молодой участницей полуфиналов на турнире «Большого шлема» после Мартины Хингис, которая дошла до этой стадии в 16 лет на «Ролан Гаррос» и US Open в 1997 году.
Россиянка также стала самой молодой теннисисткой, обыгравшей на «Большом шлеме» соперницу из топ-2, с 1999 года, когда 16-летняя Елена Докич победила Хингис на Уимблдоне. Кроме того, Андреева самая молодая из тех, кто сделал это на «Ролан Гаррос», с 1990 года (после Моники Селеш, обыгравшей Штефи Граф в финале).
Белоруска испытывала проблемы со здоровьем на протяжении матча и обращалась за медицинской помощью.
Соболенко впервые проиграла на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне — до встречи с Андреевой она выиграла 23 партии подряд.
Андреева дебютировала на турнирах «Большого шлема» в прошлом году, доходила до четвертого раунда на Уимблдоне и Australian Open, на «Ролан Гаррос» она стала самой молодой четвертьфиналисткой после болгарки Сесиль Каратанчевой в 2005 году, когда той было 15 лет.
В Париже Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Анны Курниковой в 1998 году, вышедшей в четвертый раунд на всех трех покрытиях на турнирах «Большого шлема».
1 мая Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде в двух сетах.
Андреева позднее в среду сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в паре с Верой Звонаревой.
За выход в финал Андреева поспорит с итальянкой Джасмин Паолини (15-я ракетка мира), которая выбила с турнира Елену Рыбакину (Казахстан, четвертая).
В другом полуфинале сыграют американка Кори Гауфф (третья) и полька Ига Свёнтек (первая ракетка мира).
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