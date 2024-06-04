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Мирра Андреева после одиночки вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и в парах

Мирра Андреева и Звонарева вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде
17-летняя Мирра Андреева выступает в парном разряде с 39-летней Верой Звонаревой. В третьем круге россиянки победили норвежку Улрикке Эйкери и эстонку Ингрид Нил
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарева вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.

В третьем круге россиянки обыграли норвежку Улрикке Эйкери и эстонку Ингрид Нил со счетом 6:3, 6:2.

Их следующими соперницами станут Лейла Фернандес (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) или Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэла Русе (Румыния).

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17-летняя Андреева ранее также вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, где сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

В парном разряде для Андреевой это самый большой успех, она сейчас занимает 207-е место в парном рейтинге WTA. На счету 39-летней Звонаревой есть три победы на турнирах «Большого шлема» в парах — Australian Open (2012) и US Open (2006, 2020).

Из россиянок в 1/4 финала «Ролан Гаррос» также вышли Диана Шнайдер (в паре с американкой Эммой Наварро) и Александра Панова (с мексиканкой Джулианой Олмос).

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ролан Гаррос Мирра Андреева Вера Звонарева
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