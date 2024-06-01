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Мирра Андреева повторила достижение Курниковой на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева повторила достижение Анны Курниковой на «Ролан Гаррос»
Россиянка стала самой молодой теннисисткой со времен Анны Курниковой в 1998-м, вышедшей в 1/8 финала на всех трех покрытиях (грунт, трава, хард) на турнирах «Большого шлема»
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Россиянка Мирра Андреева в 17 лет стала самой молодой теннисисткой со времен Анны Курниковой в 1998 году, вышедшей в четвертый раунд на всех трех покрытиях на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta.

Андреева в субботу в третьем круге «Ролан Гаррос» (проводится на грунте) разгромила 22-летнюю американку Пейтон Стернс со счетом 6:2, 6:1.

В прошлом году Андреева доходила до четвертого круга на Уимблдоне (трава), в этом — на Australian Open (хард).

Россиянка в 17 лет вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Спорт
Мирра Андреева

Курниковой в 1998 году, когда она впервые дошла до 1/8 финала «Ролан Гаррос», также было 17 лет.

Андреева сейчас занимает 38-е место в мировом рейтинге. В четвертом круге «Ролан Гаррос» она сыграет против Варвары Грачевой, которая представляет Францию.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ролан Гаррос Мирра Андреева Анна Курникова
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