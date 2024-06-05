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Аршавин назвал непопулярным в «Зените» свое мнение про шутку Безрукова

Аршавин: шутка про «денежки» безобидна, но в «Зените» так не считают
Аршавин назвал человеком с юмором Руслана Безрукова, который в шутку попросил премию за победу над «Зенитом» и которого впоследствии наказал РФС. При этом Аршавин выразил надежду, что на этом санкции к игроку закончились
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин на YouTube-шоу «Это футбол, брат» выступил против преследования полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова, который пошутил о денежной премии за победу над петербургским клубом.

Безруков 24 апреля во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара», который тогда боролся с «Зенитом» за чемпионство. РФС условно дисквалифицировал игрока на три месяца и обязал его выплатить штраф в размере 100 тыс. руб. В мае депутат Госдумы от СЗРП Николай Новичков обратился в Генпрокуратуру с просьбой расследовать слова футболиста из-за «признаков коррупционной составляющей».

«Я непопулярную позицию в своем клубе выскажу, это безобидная шутка, человек с юмором, — сказал Аршавин. — Когда он еще сказал: «Как мне за фол руки можно свистеть, если я Безруков?»

Аршавин согласился с позицией главы РПЛ Александра Алаева, который увидел в словах Безрукова безобидную шутку. «Я читал, что в Госдуме кто-то что-то хочет сделать, я надеюсь, это шутка», — добавил бывший капитан сборной России.

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Руслан Безруков

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев ранее назвал шутку Безрукова смешной.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Андрей Аршавин ФК Рубин Казань
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