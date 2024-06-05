Глава «Зенита» заявил, что в год столетия команда сыграет «как положено»
«Зенит» хорошо подготовится к следующему сезону, когда будет отмечать столетие, и будет играть «как положено», заявил «Спорт-Экспрессу» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
В завершившемся сезоне «Зенит» выиграл все российские трофеи — чемпионат, Кубок и Суперкубок, при этом в РПЛ он победил благодаря проигрышу «Динамо» в последнем туре.
«Очень тяжелый чемпионат. Семь поражений, шесть ничьих. Такое трудно себе представить, что с такими очками... Хотя, если бы у нас одна ничья была победой, одно поражение было бы ничьей, мы бы оказались в двух очках к последнему туру. Все бы зависело от нас», — сказал Медведев.
«Зенит» в конце мая продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года.
Петербургский клуб побеждал в чемпионате России последние шесть сезонов.
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