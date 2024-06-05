 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Глава «Зенита» заявил, что в год столетия команда сыграет «как положено»

Александр Медведев: «Зенит» в юбилейный сезон будет играть как положено
«Зенит» только в последнем туре обеспечил себе победу в РПЛ благодаря проигрышу «Динамо». Александр Медведев признал, что сезон был очень тяжелым для команды
Александр Медведев (в центре)
Александр Медведев (в центре) (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

«Зенит» хорошо подготовится к следующему сезону, когда будет отмечать столетие, и будет играть «как положено», заявил «Спорт-Экспрессу» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

В завершившемся сезоне «Зенит» выиграл все российские трофеи — чемпионат, Кубок и Суперкубок, при этом в РПЛ он победил благодаря проигрышу «Динамо» в последнем туре.

«Очень тяжелый чемпионат. Семь поражений, шесть ничьих. Такое трудно себе представить, что с такими очками... Хотя, если бы у нас одна ничья была победой, одно поражение было бы ничьей, мы бы оказались в двух очках к последнему туру. Все бы зависело от нас», — сказал Медведев.

«Зенит» победил «Балтику» в финале Кубка России, впервые оформив требл
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Балтика»

«Зенит» в конце мая продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года.

Петербургский клуб побеждал в чемпионате России последние шесть сезонов.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Александр Медведев
Материалы по теме
«Зенит» провел предварительные переговоры о покупке бомбардира «Спартака»
Спорт
Автору победного гола «Зенита» на голову упала крышка от Кубка России
Спорт
«Лучшие выходят победителями». Что говорят о чемпионстве «Зенита» в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Финские пограничники заметили летающие объекты у границы с Россией Политика, 16:51
В Минздраве оценили ущерб экономике от хронических заболеваний населения Экономика, 16:49
Главе «Империи сильнейших ведьм» предъявили обвинение в экстремизме Общество, 16:46
Захарян не сыграет за сборную России в Минске из-за болезни Спорт, 16:45
Как в России создают новую инфраструктуру для промышленности Отрасли, 16:39
Нарышкина переизбрали главой исторического общества еще на три года Общество, 16:36
Главком ВСУ рассказал о сложной ситуации на фронте в Харьковской области Политика, 16:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Песков заявил о потере нейтралитета Швейцарии в украинском вопросе Политика, 16:31
Рэй Далио назвал главными рисками для рынков выборы и экономические войны Инвестиции, 16:30
Глава «Зенита» заявил, что в год столетия команда сыграет «как положено» Спорт, 16:30
В порту Таллина прогремел взрыв Общество, 16:28
Альфа-Банк признан самым технологичным банком по версии THKEIA Пресс-релиз, 16:21
Врио самарского губернатора отказался пересаживаться на новую Lada Iskra Политика, 16:20
АвтоВАЗ назвал новый цвет для Lada Iskra «огонь» Авто, 16:19