Александр Медведев: «Зенит» в юбилейный сезон будет играть как положено

Глава «Зенита» заявил, что в год столетия команда сыграет «как положено»

«Зенит» только в последнем туре обеспечил себе победу в РПЛ благодаря проигрышу «Динамо». Александр Медведев признал, что сезон был очень тяжелым для команды

Александр Медведев (в центре) (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

«Зенит» хорошо подготовится к следующему сезону, когда будет отмечать столетие, и будет играть «как положено», заявил «Спорт-Экспрессу» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

В завершившемся сезоне «Зенит» выиграл все российские трофеи — чемпионат, Кубок и Суперкубок, при этом в РПЛ он победил благодаря проигрышу «Динамо» в последнем туре.

«Очень тяжелый чемпионат. Семь поражений, шесть ничьих. Такое трудно себе представить, что с такими очками... Хотя, если бы у нас одна ничья была победой, одно поражение было бы ничьей, мы бы оказались в двух очках к последнему туру. Все бы зависело от нас», — сказал Медведев.

«Зенит» в конце мая продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года.

Петербургский клуб побеждал в чемпионате России последние шесть сезонов.