Чемпионка России не попала в основной состав сборной по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала основной и резервный составы сборной на предстоящий сезон. В резерве остались чемпионка России 2023 года Софья Акатьева и вице-чемпионка страны среди юниорок Вероника Жилина, которые пропустили прошлый сезон из-за травм.
В основной состав вошли выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Софья Муравьева, Алина Горбачева, Ксения Синицына, Анна Фролова и Вероника Яметова, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Даниил Самсонов и Евгений Семененко.
В парном катании в состав попали Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук, Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков.
Основной состав в танцах на льду — Александра Степанова / Иван Букин, Ирина Хавронина / Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов.
Российские фигуристы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.
3 июня почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил «Матч ТВ», что вопрос допуска российских спортсменов к международным турнирам в последнее время не обсуждался.
В прошлом году, когда в первые списки сборной не попали Анна Щербакова и Александра Трусова, гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что в первую очередь в сборной утверждают фигуристов по результатам прошлого сезона, а тех, кто основные старты пропустил, можно позднее добавлять по решению тренерского совета.
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