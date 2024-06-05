Чемпионка России Акатьева не попала в основной состав сборной на следующий сезон

Чемпионка России не попала в основной состав сборной по фигурному катанию

Софья Акатьева пропустила прошлый сезон из-за травмы и попала только в резервный список сборной. В основной список вошли шесть одиночниц, включая Аделию Петросян и Софью Муравьеву

Софья Акатьева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала основной и резервный составы сборной на предстоящий сезон. В резерве остались чемпионка России 2023 года Софья Акатьева и вице-чемпионка страны среди юниорок Вероника Жилина, которые пропустили прошлый сезон из-за травм.

В основной состав вошли выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Софья Муравьева, Алина Горбачева, Ксения Синицына, Анна Фролова и Вероника Яметова, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Даниил Самсонов и Евгений Семененко.

В парном катании в состав попали Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук, Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков.

Основной состав в танцах на льду — Александра Степанова / Иван Букин, Ирина Хавронина / Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

3 июня почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил «Матч ТВ», что вопрос допуска российских спортсменов к международным турнирам в последнее время не обсуждался.

В прошлом году, когда в первые списки сборной не попали Анна Щербакова и Александра Трусова, гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что в первую очередь в сборной утверждают фигуристов по результатам прошлого сезона, а тех, кто основные старты пропустил, можно позднее добавлять по решению тренерского совета.