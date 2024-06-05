 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чемпионка России не попала в основной состав сборной по фигурному катанию

Чемпионка России Акатьева не попала в основной состав сборной на следующий сезон
Софья Акатьева пропустила прошлый сезон из-за травмы и попала только в резервный список сборной. В основной список вошли шесть одиночниц, включая Аделию Петросян и Софью Муравьеву
Софья Акатьева
Софья Акатьева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала основной и резервный составы сборной на предстоящий сезон. В резерве остались чемпионка России 2023 года Софья Акатьева и вице-чемпионка страны среди юниорок Вероника Жилина, которые пропустили прошлый сезон из-за травм.

В основной состав вошли выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Софья Муравьева, Алина Горбачева, Ксения Синицына, Анна Фролова и Вероника Яметова, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Даниил Самсонов и Евгений Семененко.

В парном катании в состав попали Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук, Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков.

Основной состав в танцах на льду — Александра Степанова / Иван Букин, Ирина Хавронина / Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов.

Навка заявила об отсутствии ограничений для участия Валиевой в ее шоу
Спорт
Камила Валиева

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

3 июня почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил «Матч ТВ», что вопрос допуска российских спортсменов к международным турнирам в последнее время не обсуждался.

В прошлом году, когда в первые списки сборной не попали Анна Щербакова и Александра Трусова, гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что в первую очередь в сборной утверждают фигуристов по результатам прошлого сезона, а тех, кто основные старты пропустил, можно позднее добавлять по решению тренерского совета.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание
Материалы по теме
В Армении опровергли планы переманить лучшую российскую фигуристку
Спорт
Щербакова заявила, что ее впечатляет американский фигурист Малинин
Спорт
Тарасова призвала «идти в ВСУ» критикующую российских фигуристов Дюамель
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Финские пограничники заметили летающие объекты у границы с Россией Политика, 16:51
В Минздраве оценили ущерб экономике от хронических заболеваний населения Экономика, 16:49
Главе «Империи сильнейших ведьм» предъявили обвинение в экстремизме Общество, 16:46
Захарян не сыграет за сборную России в Минске из-за болезни Спорт, 16:45
Как в России создают новую инфраструктуру для промышленности Отрасли, 16:39
Нарышкина переизбрали главой исторического общества еще на три года Общество, 16:36
Главком ВСУ рассказал о сложной ситуации на фронте в Харьковской области Политика, 16:36
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Песков заявил о потере нейтралитета Швейцарии в украинском вопросе Политика, 16:31
Рэй Далио назвал главными рисками для рынков выборы и экономические войны Инвестиции, 16:30
Глава «Зенита» заявил, что в год столетия команда сыграет «как положено» Спорт, 16:30
В порту Таллина прогремел взрыв Общество, 16:28
Альфа-Банк признан самым технологичным банком по версии THKEIA Пресс-релиз, 16:21
Врио самарского губернатора отказался пересаживаться на новую Lada Iskra Политика, 16:20
АвтоВАЗ назвал новый цвет для Lada Iskra «огонь» Авто, 16:19