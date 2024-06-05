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Медвежонок сорвал занятия в красноярской Академии биатлона

Медвежонок сорвал занятия в академии биатлона Красноярска
Спорткомплекс расположен в лесу. В организации заявили, что медведь прорвался к ним впервые, занятия на трассах проводиться не будут до восстановления забора
Фото: Andrey Ivanov / Global Look Press
Фото: Andrey Ivanov / Global Look Press

Красноярская Академия биатлона приостановила в среду тренировки из-за замеченного на трассах медвежонка, сообщается в телеграм-канале спорткомплекса.

«От лап медведя никто не пострадал. <...> Тренировочный процесс на трассах приостановлен до окончания работ соответствующих служб и восстановления забора», — говорится в сообщении.

В академии заявили, что ранее медведи к ним на территорию не проникали.

Занятия пройдут в спортзалах и на сторонних спортплощадках.

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Спорткомплекс был открыт в 2011 году, на склоне Николаевской сопки, в 15 минутах езды от центра города. Он является базой краевой сборной по биатлону.

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Анна Сатдинова
Биатлон Красноярск медведи
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