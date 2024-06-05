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Медведев после вылета с «Ролан Гаррос» снялся с турнира в Нидерландах

Даниил Медведев после вылета с «Ролан Гаррос» снялся с турнира в Хертогенбосе
Турнир начнется 10 июня. Даниил Медведев заявил, что ему нужен перерыв для восстановления после «Ролан Гаррос», где он не смог пробиться в четвертьфинал
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев пропустит турнир в голландском Хертогенбосе с призовым фондом €690 тыс., сообщила пресс-служба ATP.

Медведев заявил, что ему нужна пауза для восстановления после «Ролан Гаррос», где он дошел до четвертого круга.

В 2022 году Медведев играл в финале турнира в Хертогенбосе, который проводится на травяных кортах.

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На турнире сыграют россиянин Карен Хачанов, прошлогодний чемпион Таллон Грикспор, американец Томми Пол и австралиец Алекс де Минаур, который выбил Медведева с «Ролан Гаррос».

Медведев в этом сезоне выиграл 27 матчей при восьми поражениях, дошел до финалов Australian Open и «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе, но пока не выиграл ни одного трофея.

Турнир в Хертогенбосе начнется 10 июня.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Даниил Медведев
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