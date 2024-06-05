L'Equipe сообщила о пропуске Джоковичем Уимблдона из-за операции
Серб Новак Джокович, который в понедельник уступит первую строчку мирового рейтинга Яннику Синнеру, решился на операцию на травмированном мениске, пропустит около трех недель и не сыграет на Уимблдоне. Об этом пишет L'Equipe.
Джокович порвал мениск в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» с Франсиско Серундоло, но смог одержать победу в пяти партиях. С четвертьфинала 37-летний серб снялся, заодно потеряв шансы остаться первой ракеткой мира.
Серб должен был перенести операцию утром в среду в парижской клинике.
Его участие в Олимпиаде в Париже будет зависеть от того, как быстро он восстановится.
Газета отмечает, что Джокович неохотно соглашался на хирургическое вмешательство — в 2018 году он прооперировал локоть только после двух лет сомнений. Однако в этот раз он решился на операцию почти сразу.
Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля, теннисный турнир на Олимпиаде стартует 27 июля.
В прошлом году Джокович дошел до финала Уимблдона, где уступил Карлосу Алькарасу.
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