«Динамо» догнало «Зенит» благодаря трудной победе над аутсайдером РПЛ

«Динамо» догнало «Зенит», вырвав победу на 95-й минуте у «Сочи»

Игра завершилась со счетом 3:2. Команды в концовке забили четыре гола за 12 минут. «Динамо» впервые с 2021 года выиграло четыре матча подряд в РПЛ

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» вырвало победу у «Сочи» в 27-м туре РПЛ, сравнявшись по очкам с лидирующими «Зенитом» и «Краснодаром».

Игра в Москве завершилась со счетом 3:2. Хозяева открыли счет на 53-й минуте — отличился Константин Тюкавин, который забил пяткой с разворота после передачи Сергея Паршивлюка. На 85-й у «бело-голубых» забил Бителло.

«Сочи» удалось дважды сравнять благодаря мячам Сауля Гуарирапы (83) и Игнасио Сааведры (90).

Однако «бело-голубые» все же вырвали победу на 95-й — забил Муми Нгамалё.

«Динамо» набрало 50 очков — столько же у «Краснодара», который проиграл накануне грозненскому «Ахмату», и у петербургского «Зенита», у которого игра в запасе.

«Динамо» выиграло четыре матча подряд в РПЛ впервые с ноября-декабря 2021 года, когда команду возглавлял Сандро Шварц (тоже четыре победы кряду).

Тюкавин забил 14-й гол в этом сезоне РПЛ — это лучший результат в «Динамо» со времен Олега Терехина в 1999 году (14).

Бителло забил третий гол в РПЛ в 2024 году и шестой за весь сезон, причем «Динамо» выиграло все пять матчей, в которых забивал бразилец, отмечает Opta Sports.

В следующем туре «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой» 11 мая, а «Сочи» 12 мая примет «Пари НН».