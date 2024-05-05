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Канада забила США четыре гола за девять минут и выиграла ЮЧМ по хоккею

Сборная Канады победила США в финале юниорского чемпионата мира по хоккею
Канадцы уступали еще к середине третьего периода, но потом смогли вырвать победу у сборной США (6:4) и в пятый раз завоевать трофей
Фото: Jussi Nukari / Imago / Global Look Press
Фото: Jussi Nukari / Imago / Global Look Press

Хоккеисты юниорской сборной Канады в пятый раз выиграли чемпионат мира в Финляндии, обыграв в финале команду США.

Решающий матч завершился со счетом 6:4 в пользу канадцев, которые еще в середине второго периода уступали 1:3, а за последние десять минут встречи забросили четыре шайбы.

Хет-трик и передачу записал на свой счет Гэвин Маккенна, у Тиджа Игинлы, сына двукратного олимпийского чемпиона Джерома Игинлы, гол и две передачи.

Ранее в воскресенье бронзу турнира взяли шведы, обыгравшие словаков со счетом 4:0.

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Рекордсменом по числу побед на турнире, который проводится с 1999 года, являются американцы — 11 трофеев.

Сборная России, отстраненная от турниров IIHF с 2022 года, побеждала на юниорском чемпионате три раза — в 2001, 2004 и 2007 годах.

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