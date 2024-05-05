Канада забила США четыре гола за девять минут и выиграла ЮЧМ по хоккею
Хоккеисты юниорской сборной Канады в пятый раз выиграли чемпионат мира в Финляндии, обыграв в финале команду США.
Решающий матч завершился со счетом 6:4 в пользу канадцев, которые еще в середине второго периода уступали 1:3, а за последние десять минут встречи забросили четыре шайбы.
Хет-трик и передачу записал на свой счет Гэвин Маккенна, у Тиджа Игинлы, сына двукратного олимпийского чемпиона Джерома Игинлы, гол и две передачи.
Ранее в воскресенье бронзу турнира взяли шведы, обыгравшие словаков со счетом 4:0.
Рекордсменом по числу побед на турнире, который проводится с 1999 года, являются американцы — 11 трофеев.
Сборная России, отстраненная от турниров IIHF с 2022 года, побеждала на юниорском чемпионате три раза — в 2001, 2004 и 2007 годах.
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