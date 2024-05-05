РПЛ объяснила, почему «Динамо» не вышло на первое место в таблице

У «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков. Однако из-за того, что «Динамо» еще не сыграло второй матч с «Краснодаром», применялся другой порядок определения мест команд, где главным является общее число побед в сезоне

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» не смогло опередить петербургский «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ из-за дополнительных критериев при равенстве очков у команд, не сыгравших между собой по две встречи. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе РПЛ.

«Динамо» в воскресенье победило «Сочи» и догнало по очкам «Зенит» и «Краснодар» (по 50), но осталось третьим, хотя по ходу сезона выиграло у петербургского клуба оба матча.

«Краснодар» в матчах с «Зенитом» один раз проиграл и один раз сыграл вничью, а вот с «Динамо» провел только одну встречу (3:1), ответная игра будет только в 30-м туре. В случае, когда у трех команд разное количество игр, порядок мест по регламенту определяется: по наибольшему во всех матчах числу побед; по разнице голов во всех играх; по наибольшему количеству забитых голов в сезоне.

«У «Зенита» наибольшее количество побед — 15, а у «Краснодара» лучше разница забитых мячей, чем у «Динамо» (15 против 11). Поэтому «Зенит» занимает первое место, а «Динамо» третье», — сообщили в лиге.

При этом, если бы по 50 очков было только у «Зенита» и «Динамо», то на первом месте были бы москвичи.

«Зенит», в отличие от «Динамо» и «Краснодара», еще не сыграл свой матч 27-го тура — 6 мая он встретится с воронежским «Факелом».