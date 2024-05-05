РПЛ объяснила, почему «Динамо» не вышло на первое место в таблице
Московское «Динамо» не смогло опередить петербургский «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ из-за дополнительных критериев при равенстве очков у команд, не сыгравших между собой по две встречи. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе РПЛ.
«Динамо» в воскресенье победило «Сочи» и догнало по очкам «Зенит» и «Краснодар» (по 50), но осталось третьим, хотя по ходу сезона выиграло у петербургского клуба оба матча.
«Краснодар» в матчах с «Зенитом» один раз проиграл и один раз сыграл вничью, а вот с «Динамо» провел только одну встречу (3:1), ответная игра будет только в 30-м туре. В случае, когда у трех команд разное количество игр, порядок мест по регламенту определяется: по наибольшему во всех матчах числу побед; по разнице голов во всех играх; по наибольшему количеству забитых голов в сезоне.
«У «Зенита» наибольшее количество побед — 15, а у «Краснодара» лучше разница забитых мячей, чем у «Динамо» (15 против 11). Поэтому «Зенит» занимает первое место, а «Динамо» третье», — сообщили в лиге.
При этом, если бы по 50 очков было только у «Зенита» и «Динамо», то на первом месте были бы москвичи.
«Зенит», в отличие от «Динамо» и «Краснодара», еще не сыграл свой матч 27-го тура — 6 мая он встретится с воронежским «Факелом».
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