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Тюкавин забил пяткой с разворота в матче с «Сочи»

Тюкавин забил гол-шедевр пяткой с разворота в матче РПЛ с «Сочи»
Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперед, забив с разворота после передачи Сергея Паршивлюка. Динамовец догнал Джона Кордобу по голам в РПЛ в этом сезоне
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»)

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин забил пяткой с разворота в матче с аутсайдером РПЛ «Сочи».

Игра 27-го тура проходит в Москве, «Динамо» после гола Тюкавина на 53-й минуте повело 1:0.

Тюкавин отличился в пятом матче турнира подряд, а всего на счету 21-летнего футболиста в этом сезоне 16 голов и 9 передач в 34 играх во всех турнирах.

В сезоне РПЛ динамовец догнал по голам второго бомбардира Джона Кордобу (14) из «Краснодара».

Лидером по голам является Матео Кассьерра из «Зенита» — 16 голов.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва Константин Тюкавин
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