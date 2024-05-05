Тюкавин забил пяткой с разворота в матче с «Сочи»
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин забил пяткой с разворота в матче с аутсайдером РПЛ «Сочи».
Игра 27-го тура проходит в Москве, «Динамо» после гола Тюкавина на 53-й минуте повело 1:0.
Тюкавин отличился в пятом матче турнира подряд, а всего на счету 21-летнего футболиста в этом сезоне 16 голов и 9 передач в 34 играх во всех турнирах.
В сезоне РПЛ динамовец догнал по голам второго бомбардира Джона Кордобу (14) из «Краснодара».
Лидером по голам является Матео Кассьерра из «Зенита» — 16 голов.
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