«Челси» со счетом 5:0 победил «Вест Хэм» в АПЛ

Матч на арене «Челси» завершился со счетом 5:0, дубль оформил Николас Джексон

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

«Челси» одержал разгромную победу над «Вест Хэмом» в домашнем матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра завершилась со счетом 4:0. Голы забили Коул Палмер (15-я минута), Конор Галлахер (30), Нони Мадуэке (36) и Николас Джексон (48, 80).

Палмер, которому в понедельник исполнится 22 года, стал всего третьим игроком АПЛ, который в этом возрасте поучаствовал в 30 голах своей команды за сезон, после Робби Фаулера (1995, 1996 годы) и Криса Саттона (1994).

«Вест Хэм» в этом сезоне пропустил уже 70 голов в АПЛ — худший показатель для команд под руководством Дэвида Мойеса.

«Челси» выиграл второй матч подряд и с 54 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице.

У «Вест Хэма» (49 очков) третье поражение в четырех последних играх и девятая строчка.

В следующем туре «Челси» 11 мая сыграет с «Ноттингем Форест», а «Вест Хэм» в тот же день примет «Лутон».