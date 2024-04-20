 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка Англии
Единственный гол на 84-й минуте забил Бернарду Силва. «Манчестер Сити» второй сезон подряд сыграет в финале Кубка страны, в прошлом году в решающем матче команда победила МЮ со счетом 2:1
Фото: Alex Pantling / Getty Images
Фото: Alex Pantling / Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Челси» в полуфинальном матче Кубка Англии. Встреча, которая прошла на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:0.

Гол забил Бернарду Силва (84-я минута).

Матч из-за травмы пропускал лучший бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ
Спорт
Фото:Reuters

Во втором полуфинале 21 апреля сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ковентри», который выступает в Чемпионшипе (второй дивизион).

«Манчестер Сити» 13-й раз в своей истории вышел в финал Кубка Англии (семь побед). В прошлом сезоне клуб обыграл в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

«Челси» не может победить «Манчестер Сити» с мая 2021 года, когда лондонцы выиграли в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок Англии по футболу Челси Манчестер Сити
Материалы по теме
HITC узнал об интересе «Ман Сити» и «Челси» к рекордсмену сборной России
Спорт
Купленный «Челси» за €62 млн Лавия выбыл до конца сезона, сыграв полчаса
Спорт
«Манчестер Сити» разгромил аутсайдера и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Семья Варданяна сообщила о первом звонке после объявления голодовки Политика, 22:30
Глава Минюста Украины предупредил о мерах по «стимулированию» уклонистов Политика, 22:17
Байден призвал сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Киеву Политика, 22:14
Лучший новичок НХЛ сыграет за сборную Канады на чемпионате мира Спорт, 21:46
ЦСКА пропустил два гола в концовке и проиграл «Ахмату» Спорт, 21:26
Суд отложил арест дяди и брата подозреваемого в убийстве из-за парковки Общество, 21:21
Зеленский после продления помощи США пообещал «достичь мира силой» Политика, 21:17
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка Англии Спорт, 21:14
Кремль оценил последствия продления военной помощи США Украине Политика, 21:12
Палата представителей США одобрила продолжение финансирования Украины Политика, 20:47
В аэропорту Калуги ввели план «Ковер» Политика, 20:32
Над Московской и Тульской областями сбили украинские воздушные шары Политика, 20:26
Палата представителей одобрила изъятие активов России в пользу Украины Политика, 20:25
Близкие актера Омельченко назвали причину его смерти Общество, 20:19