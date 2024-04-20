«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка Англии
Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Челси» в полуфинальном матче Кубка Англии. Встреча, которая прошла на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:0.
Гол забил Бернарду Силва (84-я минута).
Матч из-за травмы пропускал лучший бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Во втором полуфинале 21 апреля сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ковентри», который выступает в Чемпионшипе (второй дивизион).
«Манчестер Сити» 13-й раз в своей истории вышел в финал Кубка Англии (семь побед). В прошлом сезоне клуб обыграл в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
«Челси» не может победить «Манчестер Сити» с мая 2021 года, когда лондонцы выиграли в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0.
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