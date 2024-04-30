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Фигуристка Радионова сообщила о беременности от бывшего футболиста ЦСКА

Фигуристка Радионова сообщила о беременности от экс-футболиста ЦСКА Кучаева
Двукратная чемпионка мира среди юниоров, призер ЧМ-2015 Елена Радионова и Константин Кучаев сыграли свадьбу в июне 2023 года
Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Елены Радионовой
Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Елены Радионовой

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова ждет ребенка от своего мужа, бывшего футболиста ЦСКА Константина Кучаева. Об этом она сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)

Радионова выложила несколько совместных фото с Кучаевым, где видно ее округлившийся живот. «Наш мир», — подписала свой пост 25-летняя спортсменка.

Радионова и Кучаев встречаются с 2020 года, свадьбу они сыграли в июне 2023-го.

Радионова — двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании (2013, 2014), также становилась бронзовым призером чемпионата мира в 2015 году. Помимо наград на взрослом и юниорском ЧМ она победила на чемпионате России-2015, дважды завоевала серебро чемпионатов Европы (2015, 2016) и дважды была призером финалов Гран-при. Карьеру фигуристка завершила в 2020 году.

Кучаеву 26 лет, в феврале он перешел из ЦСКА в «Пари Нижний Новгород». Всего в нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей и отметился одной голевой передачей.

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Теги
фигурное катание Футбол ФК ЦСКА
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