Фигуристка Радионова сообщила о беременности от бывшего футболиста ЦСКА
Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова ждет ребенка от своего мужа, бывшего футболиста ЦСКА Константина Кучаева. Об этом она сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)
Радионова выложила несколько совместных фото с Кучаевым, где видно ее округлившийся живот. «Наш мир», — подписала свой пост 25-летняя спортсменка.
Радионова и Кучаев встречаются с 2020 года, свадьбу они сыграли в июне 2023-го.
Радионова — двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании (2013, 2014), также становилась бронзовым призером чемпионата мира в 2015 году. Помимо наград на взрослом и юниорском ЧМ она победила на чемпионате России-2015, дважды завоевала серебро чемпионатов Европы (2015, 2016) и дважды была призером финалов Гран-при. Карьеру фигуристка завершила в 2020 году.
Кучаеву 26 лет, в феврале он перешел из ЦСКА в «Пари Нижний Новгород». Всего в нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей и отметился одной голевой передачей.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники