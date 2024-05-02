Умер основатель Всероссийской федерации грэпплинга и вице-президент ФСБР

Ризван Бочкаев создал Всероссийскую федерацию грэпплинга и возглавил соответствующий комитет в международной федерации. Михаил Мамиашвили назвал его смерть колоссальной трагедией

Ризван Бочкаев (Фото: Официальный сайт ФСБР (wrestrus.ru))

Вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), президент Всемирного комитета грэпплинга Объединенного мира борьбы (UWW), заслуженный тренер России Ризван Бочкаев скоропостижно скончался 1 мая на 59-м году жизни, сообщила пресс-служба ФСБР.

«В голове не укладывается. Это огромная, колоссальная трагедия. Надежный труд, неравнодушный руководитель. Он сердцем переживал за дело, фактически реанимировал и сделал популярным вид спорта», — сказал ТАСС президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Бочкаев был создателем Всероссийской федерации грэпплинга (в 2011 году, потом ее ликвидировали и снова создали в 2014-м), а в 2015 году возглавил Всемирный комитет грэпплинга в UWW.

ФСБР выразила соболезнования в связи со смертью Бочкаева.