Умер основатель Всероссийской федерации грэпплинга и вице-президент ФСБР
Вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), президент Всемирного комитета грэпплинга Объединенного мира борьбы (UWW), заслуженный тренер России Ризван Бочкаев скоропостижно скончался 1 мая на 59-м году жизни, сообщила пресс-служба ФСБР.
«В голове не укладывается. Это огромная, колоссальная трагедия. Надежный труд, неравнодушный руководитель. Он сердцем переживал за дело, фактически реанимировал и сделал популярным вид спорта», — сказал ТАСС президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
Бочкаев был создателем Всероссийской федерации грэпплинга (в 2011 году, потом ее ликвидировали и снова создали в 2014-м), а в 2015 году возглавил Всемирный комитет грэпплинга в UWW.
ФСБР выразила соболезнования в связи со смертью Бочкаева.
Грэпплинг — вид единоборства, в котором совмещается техника всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по болевым и удушающим приемам.
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