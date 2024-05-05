Месси впервые в карьере сделал пять голевых передач за матч
Аргентинский нападающий Лионель Месси поучаствовал во всех шести голах «Интер Майами» в победном матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2), установив три рекорда MLS.
Первый тайм матча в Форт-Лодердейле завершился в пользу гостей со счетом 1:0. В начале второго тайма у хозяев на поле вышел парагвайский полузащитник Матиас Рохас, который присоединился к команде в конце апреля на правах свободного агента. Уже на 48-й минуте он сравнял счет с передачи Месси.
Аргентинец отличился на 50-й минуте, а Рохас снова забил на 62-й, после чего еще три гола записал на свой счет Луис Суарес (69-й, 75-й, 81-й) — все с передач Месси.
Таким образом, Месси принял участие во всех шести голах и впервые сделал пять передач за матч, установив рекорды MLS. AP отмечает, что рекордом лиги также стали пять передач Месси за один тайм. На это аргентинцу понадобилось менее 33 минут.
Ранее личным рекордом Месси были три передачи за игру.
У Месси и Суареса по 10 голов в MLS в этом сезоне, «Интер Майами» c 24 очками в 12 матчах лидирует в турнирной таблице.
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