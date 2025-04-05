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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Одноклубники пропустили гол Овечкина из-за желания встретиться с Гретцки

Одноклубники Овечкина пропустили 894-й гол из-за желания встретиться с Гретцки
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Овечкин и рекорд Гретцки
Травмированный Ти Джей Оши и еще несколько бывших игроков «Вашингтона» шли в ВИП-ложу, чтобы поздороваться с Гретцки, когда Овечкин забил свой 894-й гол и повторил рекорд Гретцки
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Нападавший «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал, что не увидел рекордный гол Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ из-за желания встретиться с Уэйном Гретцки.

39-летний Овечкин 5 апреля сделал дубль в игре с «Чикаго Блэкхокс» (5:3). На его счету стало 894 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин повторил рекорд Гретцки. Оши и Никлас Бэкстрем, пропускающие сезон из-за травм, а также еще несколько бывших игроков «Вашингтона» принимали участие в предматчевой церемонии. А когда Овечкин забил свой второй гол, они как раз шли в ВИП-ложу, чтобы поздороваться с Гретцки.

Одноклубники пропустили гол Овечкина из-за желания встретиться с Гретцки
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«Несколько человек захотели пойти в ложу Теда Леонсиса (владельца «Вашингтона». — РБК) и поздороваться с Гретцки. Мы решили быстро проскользнуть туда, игра в большинстве только что закончилась, но услышали рев и подумали: «Нет, ни за что». Мы подбежали к ближайшему экрану, посмотрели, и я подумал: «Не могу поверить, что мы это пропустили, хотя были на арене», — цитирует Оши RMNB.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 6 апреля в гостях против «Нью-Йорк Айлендерс». До конца регулярного чемпионата команде осталось еще шесть игр.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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