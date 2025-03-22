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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Главный ассистент Овечкина посетит все игры «Вашингтона» перед рекордом

Бэкстрем будет сопровождать «Вашингтон», чтобы увидеть рекорд Овечкина
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Швед Никлас Бэкстрем, который в 2023 году приостановил карьеру из-за травм, хочет лично увидеть, как его многолетний партнер по звену побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки
Никлас Бэкстрем и Александр Овечкин
Никлас Бэкстрем и Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Швед Никлас Бэкстрем будет ездить на все матчи своего бывшего клуба «Вашингтон Кэпиталз», чтобы лично увидеть, как его многолетний партнер Александр Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Когда он приблизится к рекорду, да, буду ездить на матчи», — цитирует Бэкстрема RMNB.

На вопрос, когда конкретно он начнет это делать, швед ответил: «Поговорим об этом позже, но, как мы все знаем, Овечкин может забить хет-трик, когда захочет. Так что скоро, я так думаю».

На счету 39-летнего Овечкина 888 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить шесть голов, чтобы повторить рекорд Гретцки (894).

Бэкстрем, многолетний партнер Овечкина по звену в «Вашингтоне», который помог ему забить 279 голов, в ноябре 2023 года приостановил карьеру по состоянию здоровья.

Бэкстрем — обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», двукратный чемпион мира (2006, 2017 годы) и вице-чемпион Олимпиады в Сочи в составе сборной Швеции.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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