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Самый титулованный немецкий футболист объявил об уходе из «Баварии»

Томас Мюллер объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона
У чемпиона мира 2014 года Томаса Мюллера заканчивается контракт и в «Баварии» решили его не продлевать
Томас Мюллер
Томас Мюллер (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Чемпион мира 2014 года Томас Мюллер покинет «Баварию» в конце сезона. Об этом 35-летний полузащитник сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«После многочисленных спекуляций я хотел бы внести ясность. Даже после всех этих лет, независимо от того, сколько минут я играю, мне по-прежнему очень нравится находиться на поле с ребятами и бороться за титулы вместе с нашей командой. Я вполне мог бы представить себя в этой роли и в следующем году», — написал Мюллер.

По словам футболиста, в «Баварии» решили не вести с ним переговоры о новом контракте на следующий сезон. «Даже если это не соответствовало моим личным желаниям, важно, чтобы клуб следовал своим убеждениям. Я уважаю этот шаг, который совет директоров и наблюдательный совет, безусловно, не восприняли легкомысленно», — добавил Мюллер.

Футболист всю свою профессиональную карьеру провел в «Баварии». Он рекордсмен по количеству сыгранных матчей и третий бомбардир в истории клуба. Мюллер является 12-кратным чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА по два раза, шесть Кубков Германии, восемь Суперкубков Германии.

В составе сборной Германии Мюллер провел 131 матч и забил 45 голов. Он является лучшим бомбардиром чемпионата мира 2010 года. Карьеру в сборной Мюллер завершил после Евро-2024.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Бавария Томас Мюллер
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