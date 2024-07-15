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Евро-2024 ,  
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Томас Мюллер попрощался со сборной Германии

Чемпион мира Томас Мюллер попрощался со сборной Германии
Сюжет
Евро-2024
Футболист провел за национальную команду 131 матч с 2010 года. На домашнем Евро он два раза выходил на замену и записал на свой счет один голевой пас
Томас Мюллер
Томас Мюллер (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Чемпион мира 2014 года, нападающий Томас Мюллер объявил в соцсети X, что покинул сборную Германии.

«Пришло время прощаться», — написал Мюллер.

На своем YouTube-канале футболист опубликовал видео с благодарностью болельщикам и партнерам по команде.

Ранее о решении 34-летнего Мюллера завершить карьеру в национальной команде со ссылкой на источники писала газета Bild.

Видео: YouTube-канал Томаса Мюллера

Мюллер на домашнем чемпионате Европы дважды вышел на замену — в первой игре с Шотландией (5:1) и в проигранном четвертьфинале с Испанией (1:2 дополнительное время). На его счету один голевой пас на турнире.

Всего Мюллер провел за сборную 131 матч и забил 45 голов с 2010 года.

Помимо золота ЧМ-2014, Мюллер также выиграл с немецкой сборной бронзу ЧМ-2010.

У Мюллера действующий контракт до лета 2025 года с «Баварией», с которой он 12 раз выиграл чемпионат Германии и два раза победил в Лиге чемпионов.

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Анна Сатдинова
Футбол Томас Мюллер сборная Германии по футболу
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