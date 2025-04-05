Садулаеву отказали в визе для участия в чемпионате Европы в Словакии

Двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе на турнире в Братиславе заменит Магомед Курбанов

Абдулрашид Садулаев (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате Европы в Братиславе из-за того, что ему отказали в визе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.

«Садулаеву отказали в визе. Мы поставили Магомеда Курбанова», — рассказал Гацалов.

Турнир пройдет в Братиславе с 7 по 13 апреля.

В прошлом году Садулаеву не дали румынскую визу, и он не смог принять участие в чемпионате Европы в Бухаресте.

28-летний Садулаев — чемпион Игр в Рио-де-Жанейро и Токио, шестикратный чемпион мира.

Садулаев также не смог выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже из-за того, что не получил допуска МОК, как и остальные лидеры сборной России.