Садулаеву отказали в визе для участия в чемпионате Европы в Словакии
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате Европы в Братиславе из-за того, что ему отказали в визе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов.
«Садулаеву отказали в визе. Мы поставили Магомеда Курбанова», — рассказал Гацалов.
Турнир пройдет в Братиславе с 7 по 13 апреля.
В прошлом году Садулаеву не дали румынскую визу, и он не смог принять участие в чемпионате Европы в Бухаресте.
28-летний Садулаев — чемпион Игр в Рио-де-Жанейро и Токио, шестикратный чемпион мира.
Садулаев также не смог выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже из-за того, что не получил допуска МОК, как и остальные лидеры сборной России.
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