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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкина признали первой и второй звездой игрового дня в НХЛ

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Россиянин забросил две шайбы в игре с «Чикаго» и повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан сразу первой и второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

39-летний Овечкин сделал дубль в игре с «Чикаго Блэкхокс» (5:3). На его счету стало 894 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.

За второй гол Овечкин был признан первой звездой дня, за первый — второй звездой.

Видео гола Овечкина, позволившего ему повторить рекорд Гретцки в НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

Россиянин 14-й раз в своей карьере достиг отметки 40 шайб за сезон и обновил собственный рекорд в НХЛ. Достижение Гретцки по количеству сезонов, в которых игроки забрасывали 40 и более шайб, он побил еще в 2023 году. У канадца было 12 таких сезонов.

Овечкин забрасывал не менее 40 шайб в 14 из 18 полноценных сезонов. В укороченном из-за локаута сезоне 2012/13 он записал на свой счет 32 шайбы в 48 играх, а в усеченном из-за пандемии чемпионате 2020/21 — 24 гола в 45 играх.

Третьей звездой дня стал одноклубник Овечкина Райан Леонард. 20-летний форвард забросил свою первую шайбу в НХЛ в концовке в пустые ворота.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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