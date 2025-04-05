Овечкина признали первой и второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан сразу первой и второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
39-летний Овечкин сделал дубль в игре с «Чикаго Блэкхокс» (5:3). На его счету стало 894 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.
За второй гол Овечкин был признан первой звездой дня, за первый — второй звездой.
Россиянин 14-й раз в своей карьере достиг отметки 40 шайб за сезон и обновил собственный рекорд в НХЛ. Достижение Гретцки по количеству сезонов, в которых игроки забрасывали 40 и более шайб, он побил еще в 2023 году. У канадца было 12 таких сезонов.
Овечкин забрасывал не менее 40 шайб в 14 из 18 полноценных сезонов. В укороченном из-за локаута сезоне 2012/13 он записал на свой счет 32 шайбы в 48 играх, а в усеченном из-за пандемии чемпионате 2020/21 — 24 гола в 45 играх.
Третьей звездой дня стал одноклубник Овечкина Райан Леонард. 20-летний форвард забросил свою первую шайбу в НХЛ в концовке в пустые ворота.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов