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Видео гола Овечкина, позволившего ему повторить рекорд Гретцки в НХЛ

Появилось видео гола Овечкина, позволившего ему повторить рекорд Гретцки в НХЛ
894-ю шайбу в карьере россиянин забросил в ворота Спенсера Найта из «Чикаго»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Chris Williams/Icon Sportswire / Global look press)

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Чикаго Блэкхокс». Теперь на счету россиянина 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, он сравнялся с легендарным канадцем Уэйном Гретцки.

Вторая шайба была заброшена в третьем периоде. После мощного кистевого броска вратарь Спенсер Найт ничего не смог поделать, Овечкин с командой отпраздновали повторение рекорда. После этого Овечкин подъехал к своему сыну Сергею и через стекло отбил ему «пятак».  

Согласно прогнозам НХЛ, Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем домашнем матче против «Коламбус Блю Джекетс», который пройдет в ночь на 14 апреля по московскому времени.

Александр Овечкин является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли 2018 года. На протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон Кэпиталз».

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НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Уэйн Гретцки
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