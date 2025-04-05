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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин отказался забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
На последних минутах «Чикаго» снял вратаря, но капитан «Вашингтона» не воспользовался шансом. «Ребята спрашивали меня, хочу ли я это сделать, но я ответил: «Давайте подождем», — сказал Овечкин
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не хочет забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В матче против «Чикаго Блэкхокс» (5:3) 39-летний россиянин оформил дубль и повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. В концовке «Чикаго» снял вратаря и у Овечкина была возможность забросить рекордный гол в пустые ворота, но он даже не стал пытаться.

Как Овечкин повторил рекорд Гретцки. Фоторепортаж
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Уэйн Гретцки и Александр Овечкин с исторической шайбой

«У меня были шансы в концовке, Строум отдал хороший пас, но до этого я сказал тренеру, что не хочу забрасывать в пустые ворота. Ребята спрашивали, хочу ли я это сделать, но я ответил: «Давайте подождем», — сказал Овечкин.

Овечкин отказался забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота
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По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, он ценит такое решение Овечкина. «Он хочет побить рекорд с вратарем в воротах, и я это ценю. У нас осталось шесть игр, он хочет побить рекорд и сделать так, чтобы в этот момент он забросил шайбу мимо вратаря», — отметил тренер.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 6 апреля на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс», начало — в 19:30 мск.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Спенсер Карбери
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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