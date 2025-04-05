Овечкин отказался забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не хочет забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
В матче против «Чикаго Блэкхокс» (5:3) 39-летний россиянин оформил дубль и повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. В концовке «Чикаго» снял вратаря и у Овечкина была возможность забросить рекордный гол в пустые ворота, но он даже не стал пытаться.
«У меня были шансы в концовке, Строум отдал хороший пас, но до этого я сказал тренеру, что не хочу забрасывать в пустые ворота. Ребята спрашивали, хочу ли я это сделать, но я ответил: «Давайте подождем», — сказал Овечкин.
По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, он ценит такое решение Овечкина. «Он хочет побить рекорд с вратарем в воротах, и я это ценю. У нас осталось шесть игр, он хочет побить рекорд и сделать так, чтобы в этот момент он забросил шайбу мимо вратаря», — отметил тренер.
Следующий матч «Вашингтон» проведет 6 апреля на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс», начало — в 19:30 мск.
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