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Мамиашвили заявил, что проигравшие в Баку борцы «назад пойдут пешком»

Мамиашвили: проигравшие в отборе на Олимпиаду в Баку борцы назад пойдут пешком
Глава Федерации спортивной борьбы России рассчитывает, что на предстоящем олимпийском отборочном турнире российские борцы греко-римского стиля завоюют все шесть возможных путевок на Игры-2024
Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвили (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассчитывает, что российские борцы греко-римского стиля завоюют шесть путевок на Олимпийские игры 2024 года на предстоящем отборочном турнире в Баку. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Кто не завоюет, тот из Баку назад пойдет пешком. А зачем еще тогда туда ехать — насладиться гостеприимством наших азербайджанских братьев? Для этого можно найти и другой повод. А в Баку надо ехать только для того, чтобы побеждать», — сказал Мамиашвили.

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Турнир пройдет в столице Азербайджана с 5 по 7 апреля. Вышедшие в финал спортсмены получают путевку на Олимпийские игры в Париже, лицензии не именные.

В Баку выступят россиян Анвар Аллахьяров (весовая категория до 60 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг), Адлет Тюлюбаев (до 77 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Магомед Муртазалиев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

У российских борцов греко-римского стиля пока нет лицензий на Олимпиаду-2024. На прошлых Играх в Токио они завоевали одну золотую и две бронзовые награды.

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Иван Витченко Иван Витченко
греко-римская борьба Олимпиада-2024 Михаил Мамиашвили Баку
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