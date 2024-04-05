«Автомобилист» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» дома проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:4 во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (8-я и 38-я минуты), Анатолий Голышев (36) и Данил Романцев (59). У проигравших отличились Денис Зернов (28) и Дмитрий Силантьев (52).
Счет в серии до четырех побед стал 1–1. Третий матч состоится 7 апреля в Екатеринбурге.
«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции, «Автомобилист» был пятым.
Екатеринбуржцы в первом раунде Кубка Гагарина победили казанский «Ак Барс» (4–2), финалиста прошлого сезона. В 1/4 финала «Автомобилист» в пяти встречах обыграл петербургский СКА.
«Металлург» в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2), в четвертьфинале в шести матчах оказался сильнее московского «Спартака».
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