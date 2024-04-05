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«Автомобилист» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

«Автомобилист» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»
Екатеринбургский клуб победил в гостях магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2 во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина
Игроки &laquo;Автомобилиста&raquo;
Игроки «Автомобилиста» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» дома проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 2:4 во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (8-я и 38-я минуты), Анатолий Голышев (36) и Данил Романцев (59). У проигравших отличились Денис Зернов (28) и Дмитрий Силантьев (52).

Счет в серии до четырех побед стал 1–1. Третий матч состоится 7 апреля в Екатеринбурге.

«Металлург» победил «Автомобилист» на старте полуфинала Кубка Гагарина
Спорт
Фото:Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции, «Автомобилист» был пятым.

Екатеринбуржцы в первом раунде Кубка Гагарина победили казанский «Ак Барс» (4–2), финалиста прошлого сезона. В 1/4 финала «Автомобилист» в пяти встречах обыграл петербургский СКА.

«Металлург» в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2), в четвертьфинале в шести матчах оказался сильнее московского «Спартака».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Автомобилист
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