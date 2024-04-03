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«Металлург» победил «Автомобилист» на старте полуфинала Кубка Гагарина

«Металлург» победил «Автомобилист» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Первый матч серии в Магнитогорске завершился со счетом 2:1. У победителей отличились Александр Петунин и Павел Акользин
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). У хозяев льда отличились Александр Петунин (35-я минута) и Павел Акользин (59).

«Автомобилист» в концовке встречи сократил отставание благодаря шайбе Данилы Романцева (60).

Счет в серии до четырех побед стал 1–0.

Вторая встреча пройдет 5 апреля в Магнитогорске.

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«Металлург» в четвертьфинале в шести матчах победил московский «Спартак», а «Автомобилист» в пяти встречах обыграл петербургский СКА.

«Автомобилист» впервые играет в полуфинале плей-офф КХЛ.

В другом полуфинале встречаются ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» (1–0).

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Автомобилист
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