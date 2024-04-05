Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Марокко

Павел Котов, 68-я ракетка мира, в 1/4 финала в Марракеше разгромил итальянца Фабио Фоньини. За выход в финал он поспорит с испанцем Роберто Карбальес-Баэной

Павел Котов (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов вышел в полуфинал турнира ATP в Марракеше (Марокко).

В 1/4 финала 25-летний россиянин победил 36-летнего итальянца Фабио Фоньини, 100-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:2.

Его следующим соперником станет испанец Роберто Карбальес-Баэна (64-й номер рейтинга ATP).

Котов сейчас занимает 68-е место в мировом рейтинге. В октябре 2023 года он впервые в своей карьере дошел до финала турнира ATP, но в решающем матче в Стокгольме уступил французу Гаэлю Монфису.

В Марракеше в прошлом году Котов также дошел до полуфинала, что было его первым серьезным успехом на турнирах ATP.

Турнир в Марракеше завершится 7 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €579 тыс.