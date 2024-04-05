Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Марокко
Российский теннисист Павел Котов вышел в полуфинал турнира ATP в Марракеше (Марокко).
В 1/4 финала 25-летний россиянин победил 36-летнего итальянца Фабио Фоньини, 100-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:2.
Его следующим соперником станет испанец Роберто Карбальес-Баэна (64-й номер рейтинга ATP).
Котов сейчас занимает 68-е место в мировом рейтинге. В октябре 2023 года он впервые в своей карьере дошел до финала турнира ATP, но в решающем матче в Стокгольме уступил французу Гаэлю Монфису.
В Марракеше в прошлом году Котов также дошел до полуфинала, что было его первым серьезным успехом на турнирах ATP.
Турнир в Марракеше завершится 7 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €579 тыс.
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