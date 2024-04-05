Поздняков словами о «команде иноагентов» шокировал Татьяну Тарасову

Заслуженный тренер СССР заявила, что у Позднякова не было права называть российских теннисистов «командой иноагентов»

Татьяна Тарасова (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «РБК Спорт», что у главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова не было права называть российских теннисистов «командой иноагентов».

«Теннисисты представляют свою страну, Россию. Как людей, которые сами тренируются, выступают за нашу страну, можно называть иноагентами? Хочется просто спросить у него. Я шокирована высказыванием Позднякова. Вообще не поддерживаю критику в адрес нейтральных спортсменов», — сказала Тарасова.

Поздняков 5 апреля заявил, что согласен с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, назвавшей «командой бомжей» россиян, которые поедут на Олимпиаду в Париже. Теннисистов он предложил называть «командой иноагентов».

В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх при соблюдении требований МОК к выступлению в нейтральном статусе. Кто именно сможет поехать на Игры в Париж, пока не сообщалось.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP).