 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб Карпина победил лидера Первой лиги и вышел в полуфинал Кубка России

«Ростов» победил «Химки» по пенальти и вышел в полуфинал Кубка России
Основное время в матче «Ростова» и «Химок» завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти победили ростовчане
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Футболисты «Ростова» обыграли в гостях подмосковные «Химки» в матче второго этапа 1/4 финала плей-офф в «пути регионов» Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались гости — 7:6.

Подопечные Валерия Карпина сейчас занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Химки» лидируют в Первой лиге.

Ранее 2 апреля московское «Динамо» победило «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1. В других парах второго этапа 1/4 финала позднее сыграют: «Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» и «Ахмат» (Грозный) — «Оренбург».

«Динамо» победило клуб Первой лиги и вышло в полуфинал Кубка России
Спорт
Фото:телеграм-канал ФК «Динамо»

В «пути РПЛ» на полуфинальной стадии сыграют «Балтика» (Калининград) — ЦСКА (Москва) и «Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Розыгрыш Кубка России в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играли на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета вышли в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попала в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов).

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок России по футболу ФК Ростов ФК Химки
Материалы по теме
«Спартаку» выпал «Зенит» в полуфинале Кубка России
Спорт
Клуб Первой лиги выбил аутсайдера РПЛ из Кубка России
Спорт
«Зенит» победил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 16:46
Тиньков не смог оспорить решение суда о выплате ₽20 млн по иску Дерипаски Бизнес, 23:00
Взлет Цукерберга. Десятка богатейших людей мира по версии Forbes Бизнес, 22:48 
Власти проверят цены посредников при продаже дизеля российским аграриям Бизнес, 22:37
Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов над двумя регионами Политика, 22:27
В Харькове переименовали 18 улиц и переулков Политика, 22:17
Клуб Карпина победил лидера Первой лиги и вышел в полуфинал Кубка России Спорт, 22:13
США вывели из-под санкций бывшую «дочку» ВТБ в Европе Финансы, 22:08
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
«Локомотив» выиграл первый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ Спорт, 21:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:36
В Турции сообщили о планах «Спартака» купить экс-игрока ЦСКА Спорт, 21:33
Столтенберг предложит создать фонд взносов на $100 млрд для помощи Киеву Политика, 21:31
В Курской области сбили беспилотники Политика, 21:11
Владелец «Сплетника» и «Большого города» продаст бизнес Бизнес, 21:07
Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на ЧВК Политика, 21:03