Клуб Карпина победил лидера Первой лиги и вышел в полуфинал Кубка России
Футболисты «Ростова» обыграли в гостях подмосковные «Химки» в матче второго этапа 1/4 финала плей-офф в «пути регионов» Кубка России.
Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались гости — 7:6.
Подопечные Валерия Карпина сейчас занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Химки» лидируют в Первой лиге.
Ранее 2 апреля московское «Динамо» победило «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1. В других парах второго этапа 1/4 финала позднее сыграют: «Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» и «Ахмат» (Грозный) — «Оренбург».
В «пути РПЛ» на полуфинальной стадии сыграют «Балтика» (Калининград) — ЦСКА (Москва) и «Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
Розыгрыш Кубка России в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играли на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета вышли в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попала в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов).
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