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В клубе КХЛ назвали имя нового главного тренера после провального сезона

Новым главным тренером клуба КХЛ «Сибирь» будет Анвар Гатиятулин
«Сибирь» сообщила, что достигла договоренности о подписании контракта с Анваром Гатиятулиным
Анвар Гатиятулин
Анвар Гатиятулин (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Главный тренером клуба КХЛ «Сибирь» со следующего сезона будет Анвар Гатиятулин. Об этом сообщается на сайте новосибирского клуба.

«В настоящее время ведется обсуждение условий контракта. Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей», — говорится в сообщении.

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Накануне «Сибирь» объявила, что не будет продлевать истекающий в апреле контракт с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Кривокрасовым. Он возглавил команду в начале декабря после отставки Дэвида Немировски.

«Сибирь» в регулярном чемпионате заняла десятое место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.

В январе «Сибири» присудили четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров. «Сибири» не удалось оспорить санкции КХЛ, и она потеряла четыре очка.

Гатиятулину 48 лет, в октябре 2023 года он покинул пост главного тренера «Трактора», который возглавлял с мая 2020-го. Ранее он тренировал челябинскую команду с 2015 по 2018 год и в сезоне-2017/18 довел ее до финала Восточной конференции. Также Гатиятулин работал ассистентом главного тренера в сборной России и петербургском СКА.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Сибирь Анвар Гатиятулин
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