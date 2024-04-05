Никита Мазепин рассказал о ходе суда с командой «Формулы-1»

Российский автогонщик выразил надежду, что суд в ближайшее время объявит решение по разбирательству с Haas

Никита Мазепин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Решение по судебному делу между российским гонщиком Никитой Мазепиным и американской командой «Формулы-1» Haas может быть обнародовано в ближайшее время. Об этом Мазепин рассказал в интервью «РБК Спорт».

В марте 2022 года, за несколько дней до старта сезона, Haas в одностороннем порядке разорвала контракт с Мазепиным без выплаты компенсации, после чего гонщик подал в суд.

«Судебное разбирательство продолжается. Дело уже было рассмотрено в арбитраже. И мы ждем решения, которое, надеюсь, скоро будет вынесено», — рассказал Мазепин.

В июне 2022 года россиянин рассказал «РБК Спорт», что при расторжении контракта у Haas была задолженность по зарплате за год.

«Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. Это раз. Также надо понимать, что было два независимых контракта, — отметил он. — Свои деньги я не видел, поэтому мы идем в суд».

Мазепин провел в «Формуле-1» сезон 2021, в котором занял последнее место в личном зачете. Он, как и его партнер по команде Мик Шумахер, не набрал ни одного очка. Haas в результате заняла последнее место в Кубке конструкторов. Слабое выступление команды связано с тем, что весь сезон пилоты выступали на старом болиде.