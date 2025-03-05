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В «Зените» заявили о попытке подписать пойманного на допинге Поля Погба

Александр Медведев заявил, что Поль Погба не захотел приехать на сборы, чтобы клуб мог оценить его форму. Погба в августе 2023-го сдал положительную допинг-пробу, его дисквалификация закончится в марте
Поль Погба
Поль Погба (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

«Зенит» рассматривал возможность подписания чемпиона мира Поля Погба в качестве свободного агента, но переговоры не увенчались успехом, заявил Vseprosport председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Ранее в среду «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Зенит» делал предложение агентам Погба. Сам футболист в январе говорил, что получал предложения от российских клубов, однако не заинтересован в них.

«С учетом того, что футболист был вне профессионального футбола 18 месяцев, и его неготовности приехать на сборы «Зенита» для оценки его физической и игровой готовности переговоры ни к чему не привели», — сказал Медведев.

Он отметил, что в клубе рассматривали вариант приглашения француза, поскольку по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) его дисквалификация за тестостерон была сокращена с четырех лет до полутора.

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Фото:Генеральный директор ФК «Спартак» Олег Малышев (Андрей Любимов/РБК/ТАСС)

Отстранение Погба завершится в марте.

Полузащитника дисквалифицировали в феврале 2024 года за положительный тест на «неэндогенные метаболиты тестостерона». Пробу он сдал в августе 2023 года. Последним клубом француза был «Ювентус», куда он вернулся в 2022 году из «Манчестер Юнайтед».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Поль Погба ФК Зенит Александр Медведев
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