В «Спартаке» ответили на сообщения о срыве трансфера из-за «Зенита»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что клуб может прекратить трансферные переговоры только в том случае, если предлагаемые условия оказываются неприемлемыми

Фото: Генеральный директор ФК «Спартак» Олег Малышев (Андрей Любимов/РБК/ТАСС)

Московский «Спартак» никогда не прекращал трансферные переговоры по просьбе клубов, которые не являются участниками сделки, заявил на пресс-конференции гендиректор клуба Олег Малышев. Так он ответил на вопрос, обращался ли «Зенит» в «Спартак» с просьбой прекратить переговоры по игроку другой команды.

«Это часть переговоров, когда мы понимаем, что условия, которые нам предлагают, неприемлемы. Неважно, с какой точки зрения. Был ли такой случай, что мы отказались от футболистов по просьбе другого клуба? Нет, но у нас были ситуации, когда мы останавливали трансферы, потому что считали неправильным двигаться дальше», — сказал Малышев.

В феврале этого года издание O Jogo сообщило, что московский клуб отказался от трансфера уругвайского футболиста Родриго Саласара из португальской «Браги», чтобы избежать конфликта с «Зенитом», который также претендовал на игрока.

«Спартак» был готов предложить «Браге» за футболиста около €15 млн, а с учетом бонусов сумма могла достичь €20 млн.