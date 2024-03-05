РФС назвал дату презентации новой формы сборной России
Презентация новой формы сборной России по футболу состоится 10 марта. Об этом сообщается на сайте РФС.
Она состоится в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в павильоне № 75 «Регионы России». Начало презентации — в 13:30 мск.
В новой форме сборная России сыграет уже в ближайшем товарищеском матче — 21 марта в Москве против команды Сербии.
Mash еще 19 февраля опубликовал фотографии с формой и сообщил, что главная концепция новой экипировки — образ жар-птицы. В Jogel тогда заявили, что надеются удивить новым дизайном формы, несмотря на утечку.
В июне прошлого года стало известно, что российско-немецкий бренд Jogel сменит Adidas в качестве технического спонсора национальной команды. Adidas был экипировщиком сборной России с 2008 года, но в марте 2022-го приостановил контракт.
Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию