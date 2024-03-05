РФС назвал дату презентации новой формы сборной России

Презентация состоится 10 марта в павильоне «Регионы России» на ВДНХ

Игроки сборной России (Фото: NOUSHAD THEKKAYIL / EPA / ТАСС)

Презентация новой формы сборной России по футболу состоится 10 марта. Об этом сообщается на сайте РФС.

Она состоится в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в павильоне № 75 «Регионы России». Начало презентации — в 13:30 мск.

В новой форме сборная России сыграет уже в ближайшем товарищеском матче — 21 марта в Москве против команды Сербии.

Mash еще 19 февраля опубликовал фотографии с формой и сообщил, что главная концепция новой экипировки — образ жар-птицы. В Jogel тогда заявили, что надеются удивить новым дизайном формы, несмотря на утечку.

В июне прошлого года стало известно, что российско-немецкий бренд Jogel сменит Adidas в качестве технического спонсора национальной команды. Adidas был экипировщиком сборной России с 2008 года, но в марте 2022-го приостановил контракт.

Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.