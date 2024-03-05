Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии
Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем между футбольными сборными России и Сербии. Об этом «РИА Новости» сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций РФС.
Матч состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Эта игра станет для российской сборной первой против команды из Европы с ноября 2021 года.
Ранее в РФС рассказали, что возникли организационные сложности, которые не позволят спеть Полине Гагариной национальный гимн перед игрой с командой Сербии. Однако РФС предложил ей исполнить гимн перед матчем со сборной Парагвая 25 марта.
Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию