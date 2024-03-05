Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии

Встреча с сербами состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Для российской команды это станет первой игрой с европейской сборной за два года

Пелагея (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем между футбольными сборными России и Сербии. Об этом «РИА Новости» сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций РФС.

Матч состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Эта игра станет для российской сборной первой против команды из Европы с ноября 2021 года.

Ранее в РФС рассказали, что возникли организационные сложности, которые не позволят спеть Полине Гагариной национальный гимн перед игрой с командой Сербии. Однако РФС предложил ей исполнить гимн перед матчем со сборной Парагвая 25 марта.

Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.