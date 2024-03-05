 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии

Пелагея исполнит гимн России перед матчем со сборной Сербии
Встреча с сербами состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Для российской команды это станет первой игрой с европейской сборной за два года
Пелагея
Пелагея (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем между футбольными сборными России и Сербии. Об этом «РИА Новости» сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций РФС.

Матч состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Эта игра станет для российской сборной первой против команды из Европы с ноября 2021 года.

В РФС объяснили, почему Гагарина не споет гимн перед матчем с Сербией
Спорт
Полина Гагарина

Ранее в РФС рассказали, что возникли организационные сложности, которые не позволят спеть Полине Гагариной национальный гимн перед игрой с командой Сербии. Однако РФС предложил ей исполнить гимн перед матчем со сборной Парагвая 25 марта.

Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Пелагея сборная России по футболу
Материалы по теме
РФС назвал дату и место проведения товарищеского матча со сборной Сербии
Спорт
Карпин назвал дату объявления состава сборной на первые матчи в году
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 04 мар, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 04 мар, 16:27
Nvidia богатеет на ИИ и еще 4 холиварные темы Кремниевой долины февраля Pro, 12:45
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 12:37
В Бронницах работники ПВЗ украли часы, одежду и квадрокоптеры на ₽5 млн Общество, 12:33
В Германии проведут дисциплинарную проверку из-за утечки из бундесвера Политика, 12:32
12 марта состоится V финансовый форум «Просто капитал» РБК Events, 12:32
Глава Генштаба Армении назвал гостайной последствия выхода из ОДКБ Политика, 12:28
Хабиб Нурмагомедов рассказал о продолжении тренерской карьеры Спорт, 12:19
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Верное решение: как решить проблему дефицита кадров в ИТ РБК и Softline, 12:19
Парковки по всей Москве 8 и 9 марта сделали бесплатными Город, 12:14
«Сбер» начал приезжать к клиентам домой и ставить онлайн-банк на iOS Финансы, 12:11
МЧС сообщило об обстреле Шебекино Политика, 12:06
Акции Tesla упали на 7% на фоне снижения продаж электрокаров в Китае Инвестиции, 12:02
Фонд Шинейд О'Коннор выставил требование к «дьяволу» Трампу Политика, 12:00
Татьяна Буланова назвала ремейки классических картин преступлением Life, 12:00