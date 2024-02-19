Экипировщик отреагировал на утечку фотографий новой формы сборной России

Основатель Jogel: жаль, что детали новой формы сборной России просочились в СМИ

В Jogel заявили, что надеются удивить новым дизайном формы, несмотря на то, что Mash уже сообщил о ее концепции — образ жар-птицы. Команда Валерия Карпина сыграет в новой форме с сербами и парагвайцами

Сборная России перед товарищеским матчем с Катаром 12 сентября 2023 года (Фото: EPA / ТАСС)

Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян выразил сожаление из-за утечки информации о новой форме сборной России по футболу. Об этом он заявил ТАСС.

PR‑менеджер РФС Дмитрий Коновалов 18 февраля сообщил, что сборная сыграет с сербами «в принципиально новой форме». В понедельник телеграм-канал Mash опубликовал фотографии с формой и сообщил, что главная концепция новой экипировки — образ жар-птицы.

«Немного жаль, что информация с некоторыми деталями концепции просочилась до официальной презентации, но это легко объясняется повышенным общественным интересом к сборной России», — сказал Мовсесян. По его словам, Jogel надеется удивить формой на официальной презентации.

«РИА Новости» сообщило, что презентация новой формы сборной состоится 6 марта на ВДНХ.

В июне прошлого года стало известно, что российско-немецкий бренд Jogel сменит Adidas в качестве технического спонсора национальной команды.

Adidas был экипировщиком сборной России с 2008 года, но в марте 2022-го приостановил контракт.

Сборная России 21 марта сыграет в Москве с командой Сербии, а 25 марта — с командой Парагвая.

В РФС подтвердили «Матч ТВ» информацию телеграм-канала «Мутко против», что перед игрой с сербами выступит Григорий Лепс.