Слуцкая посоветовала Туктамышевой завершить карьеру

Двукратная чемпионка мира поделилась своим мнением о перспективах Елизаветы Туктамышевой, которая взяла паузу в профессиональной карьере, но пока официально ее не завершила

Елизавета Туктамышева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу», что на месте Елизаветы Туктамышевой завершила бы сейчас карьеру.

«Туктамышевой будет не хватать. Мне хочется, чтобы она еще покаталась, но в ее ситуации это очень сложно. Если бы я находилась на ее месте, то завершила бы карьеру», — сказала Слуцкая.

Слуцкая сожалеет, что Туктамышевой так и не удалось выступить на Олимпиаде. «Для нее осталась одна непокоренная вершина — участие в Олимпиаде. К сожалению, столь профессиональная и талантливая спортсменка ни разу не попала на Игры — с умением Елизаветы преподнести себя, с таким набором элементов она могла бы бороться за призовые места», — добавила Слуцкая.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В октябре прошлого года она сообщила, что решила приостановить профессиональную карьеру, «чтобы заниматься собой». Правда, в январе она приняла участие в чемпионате России по прыжкам.