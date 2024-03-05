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Слуцкая посоветовала Туктамышевой завершить карьеру

Ирина Слуцкая: на месте Елизаветы Туктамышевой завершила бы карьеру
Двукратная чемпионка мира поделилась своим мнением о перспективах Елизаветы Туктамышевой, которая взяла паузу в профессиональной карьере, но пока официально ее не завершила
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу», что на месте Елизаветы Туктамышевой завершила бы сейчас карьеру.

«Туктамышевой будет не хватать. Мне хочется, чтобы она еще покаталась, но в ее ситуации это очень сложно. Если бы я находилась на ее месте, то завершила бы карьеру», — сказала Слуцкая.

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Слуцкая сожалеет, что Туктамышевой так и не удалось выступить на Олимпиаде. «Для нее осталась одна непокоренная вершина — участие в Олимпиаде. К сожалению, столь профессиональная и талантливая спортсменка ни разу не попала на Игры — с умением Елизаветы преподнести себя, с таким набором элементов она могла бы бороться за призовые места», — добавила Слуцкая.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В октябре прошлого года она сообщила, что решила приостановить профессиональную карьеру, «чтобы заниматься собой». Правда, в январе она приняла участие в чемпионате России по прыжкам.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Елизавета Туктамышева Ирина Слуцкая
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