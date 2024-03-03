Туктамышева победила Загитову в конкурсе капитанов Кубка «Первого канала»

Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова (и заменявшая ее тезка) соревновались в мастерстве катания, интеллектуальном конкурсе и сборе игрушек со льда. Победила Туктамышева

Алина Загитова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла конкурс капитанов на Кубке «Первого канала», который проходит в Санкт-Петербурге.

Капитаны Туктамышева, Алина Загитова и Анна Щербакова соревновались в мастерстве катания на дорожке с препятствиями, интеллектуальном конкурсе и сборе игрушек со льда.

Олимпийскую чемпионку Щербакову, ранее получившую травму, в двух конкурсах заменила ее тезка, выступающая в танцах на льду.

Туктамышева набрала девять баллов, Загитова — пять, Щербаковы — четыре.

В турнире лидирует команда Щербаковой, второе место у команды Загитовой.

Каждая команда состоит из четырех одиночников и четырех одиночниц, двух спортивных пар и двух танцевальных дуэтов. Программа соревнований включает короткую и произвольную программы и дополнительные конкурсы (баттл-элементы, конкурс капитанов и челлендж болельщиков).